Der Terrorangriff: Im Morgengrauen des Samstags, 7. Oktober, werden aus dem Gazastreifen mehrere Tausend Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Doch dies ist offenbar bloss ein Ablenkungsmanöver der im Gazastreifen herrschenden, radikal-islamischen Hamas: Während die israelische Raketenabwehr aufs Äusserste gefordert ist, greifen mehrere Hundert Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen Israel an. Die Aktion am jüdischen Feiertag Simchat Tora scheint lange geplant und orchestriert: Israelische Beobachtungsposten entlang des Gazastreifens werden durch Bombenabwürfe aus Drohnen «blind» geschossen, der Sicherheitszaun zu Israel wird mit Baumaschinen eingerissen, Terroristen dringen nach Israel ein. Manche gelangen mit motorisierten Gleitschirmen auf israelisches Gebiet, andere mit Booten. Alle sind schwer bewaffnet.

Der Blutrausch: Die Terroristen dringen in israelische Siedlungen in der Nähe des Gazastreifens ein. Dort morden und brandschatzen sie ohne Rücksicht auf Verluste. Babys, Kinder, Frauen, Alte, Männer werden wahllos ermordet, ganze Familien ausgelöscht. Die Terroristen greifen auch mindestens einen kleineren Armeestützpunkt an und erobern diesen. Sie überfallen ein Musikfestival und töten allein dort 260 meist junge Menschen, manche werden entführt. Erst viel später wird das Ausmass des Blutrauschs deutlich: Rund 1300 Israeli sind tot, mehrere Tausend verletzt. Und: Die Terroristen haben bis zu 150 Menschen in den Gazastreifen verschleppt und halten sie als Geiseln.

Legende: Erst Tage nach dem Terrorüberfall auf Israel wird das Ausmass klar: Wohl 150 Menschen wurden in den Gazastreifen als Geiseln entführt, 1300 Menschen wurden von den Terroristen ermordet. Keystone

Das Grauen in Israel: In Israel wird erst im Verlauf des 7. Oktobers und der folgenden Tage so richtig klar, was vor sich geht: Dass ein Grossangriff der radikalislamischen Hamas auf das Land im Gange ist. Dass die Armee und die israelischen Sicherheitskräfte von dem Terrorangriff offenbar völlig überrascht wurden. Dass wohl Hunderte Todesopfer auf israelischer Seite zu befürchten sind. Dass Dutzende Menschen von den Terroristen in den Gazastreifen entführt wurden. Die Menschen sind schockiert, Tausende Israelis melden sich zum Blutspenden. Derweil werden aus dem Gazastreifen immer wieder Raketen abgeschossen, manche fliegen sogar bis Tel Aviv. Auch sind in manchen Siedlungen noch tagelang Gefechte im Gang.

Legende: Im Kibbuz Be'eri wurden Dutzende Israeli von den Hamas-Terroristen umgebracht. Noch Tage nach den Gräueltaten sind israelische Spezialisten daran, die Ereignisse zu dokumentieren und die Leichen zu bergen. Keystone

Reaktion der Armee: Die israelische Luftwaffe beginnt noch am Tag des Angriffs damit, mutmassliche Objekte der Hamas im Gazastreifen zu bombardieren. Die Luftangriffe werden die ganze Woche über fortgesetzt – am Freitag geben die israelischen Streitkräfte bekannt, mehr als 6000 Bomben und Raketen auf den Gazastreifen abgeschossen zu haben. Die Armee mobilisiert zudem bereits am Montag 300'000 Reservisten – die grösste Mobilisierung von Soldatinnen und Soldaten in so kurzer Zeit in Israels Geschichte. Der Zusammenzug von so vielen Truppen deutet darauf hin, dass die Armee erwägt, in den Gazastreifen einzumarschieren. Inzwischen ruft die Armee die palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen mehrmals dazu auf, den nördlichen Teil des Gebiets zu verlassen und sich in den Süden zu begeben.

14:16 Video Archiv: Im Würgegriff der Hamas Aus Rundschau vom 11.10.2023. abspielen. Laufzeit 14 Minuten 16 Sekunden.

Reaktion der israelischen Politik: Premierminister Benjamin Netanjahu sagt in einer Ansprache noch am Tag des Terrorangriffs: «Wir werden alle Orte, an denen die Hamas organisiert ist und sich versteckt, in Trümmerinseln verwandeln.» Israel werde Rache für diesen schwarzen Tag nehmen. Am Dienstag verfügt die Regierung eine Totalblockade des Gazastreifens: kein Strom, kein Treibstoff, kein Wasser mehr aus Israel. Am Mittwoch schliesslich wird die Bildung einer Einheitsregierung mit Teilen der Opposition angekündigt. Dem Kriegskabinett gehören Netanjahu, Verteidigungsminister Joaw Galant sowie der bisherige Oppositionsführer und frühere Generalstabschef der Armee, Benny Gantz, an.

Legende: Israels Premier Netanjahu (rechts) hat inzwischen eine parteiübergreifende Notstandsregierung gebildet. Am Donnerstag traf zudem US-Aussenminister Anthony Blinken (links) in Israel ein, um dem Land die volle Unterstützung der USA im Kampf gegen die Hamas-Terroristen zu versichern. Keystone/Jacquelyn Martin

Internationale Reaktionen: Die politischen Führer der westlichen Staaten, allen voran jene der USA, der EU und Deutschlands, stellen sich umgehend an die Seite Israels. US-Präsident Joe Biden sagt: «Wir müssen in diesem Moment glasklar sein: Wir stehen an der Seite Israels.» Und der deutsche Kanzler Scholz sagt: «In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: Den Platz fest an der Seite Israels.» Die USA entsenden einen Flugzeugträger vor die Küste Israels, zudem werden Waffen- und Munitionslieferungen auf den Weg gebracht. Anders tönt es aus Ländern, die die Sache der Palästinenser traditionell unterstützen. So weist Iran zwar die Vorwürfe Israels und mancher westlicher Medien zurück, aktiv in den Terrorangriff der Hamas involviert zu sein. Irans geistlicher Führer Ali Chamenei aber sagt: «Wir küssen die Stirn und die Arme der einfallsreichen und intelligenten Designer und der mutigen palästinensischen Jugend. Wir sind stolz auf sie.»

Legende: Zehntausende Zivilistinnen und Zivilisten machen sich im Gazastreifen daran, den nördlichen Teil in Richtung Süden zu verlassen. Israel hat dazu aufgerufen – wohl als Teil der Vorbereitungen für eine Bodenoffensive auf Gaza-Stadt im Nordteil des Küstengebiets. Keystone/Mohammed Saber

Situation im Gazastreifen: Durch die tagelangen Bombardements der Israeli – auch wenn sie laut eigenen Angaben ausschliesslich Ziele angreifen, die mit der Hamas in Verbindung stehen – sind bis Samstagmittag im Gazastreifen nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums 2200 Menschen getötet worden, fast 9000 wurden demnach verletzt. Hunderttausende Menschen sind in dem rund 50 km langen Küstenstreifen auf der Flucht. Ihre Situation ist äusserst schwierig: Sie können den Gazastreifen nicht verlassen, eine Flucht ist nur innerhalb des Gebiets möglich. Die UNO warnt vor einer humanitären Katastrophe und auch US-Präsident Biden zeigte sich besorgt über die Lage der Zivilisten im Gazastreifen. Die USA seien in Kontakt mit der UNO und den umliegenden arabischen Ländern, um humanitäre Hilfe für die Menschen sicherzustellen.

Support für Hamas auch im Westen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Überall in Europa demonstrierten Menschen zur Unterstützung der Palästinenser – wie hier in London. Reuters/Toby Melville In zahlreichen Städten in westlichen Ländern ist es während der ganzen Woche zu teils grösseren Demonstrationen von meist muslimischen Sympathisanten der radikalislamischen Hamas gekommen. So etwa in Berlin, London, New York oder Paris. Teilweise kam es dabei auch zu Ausschreitungen und Zusammenstössen mit der Polizei. Auch in der Schweiz gab es Aufrufe zur Unterstützung der palästinensischen Sache und/oder der Hamas. An der Uni Bern wurde ein Dozent am Institut für Studien im Nahen Osten nach einem Tweet freigestellt, in dem er sich über den Hamas-Terrorangriff erfreut zeigte. Und an der ETH und Uni Zürich riefen kommunistische Gruppierungen mit dem Slogan «Intifada bis zum Sieg» zur Unterstützung der Palästinenser auf.