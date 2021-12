Die Entscheide vom Mittwoch, 8. Dezember

Cassis wird Bundespräsident, Berset Vizepräsident: Aussenminister Ignazio Cassis wird den Bundesrat im Jahr 2022 präsidieren. Er ist mit 156 von 197 gültigen Stimmen von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt worden. 237 Stimmzettel wurden ausgeteilt. Zurück kamen 237, leer waren 36, ungültig 4. Das absolute Mehr betrug 99 Stimmen. Im Anschluss wurde das Bundesvizepräsidium bestimmt. Das Rennen machte Alain Berset mit 158 von 204 gültigen Stimmen.

Die FDP-Fraktion hatte Cassis als Bundespräsidenten fürs nächste Jahr vorgeschlagen, alle anderen Fraktionen unterstützten den Vorschlag. Es ist das erste Mal für den 60-jährigen Tessiner, dass er das Amt innehat. Er war im Novemver 2017 als Nachfolger von Didier Burkhalter in den Bundesrat gewählt worden und sitzt seitdem dem EDA vor. Lesen Sie hier, was das Parlament von Cassis erwartet.

BVG-Reform ohne Rentenzuschlag für alle: Der Nationalrat hat das Kernelement des Sozialpartner-Kompromisses aus der BVG-Reform herausgebrochen. Er will zur Kompensation der Senkung des Umwandlungssatzes lediglich gezielt einer Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen einen Rentenzuschlag auszahlen. So sollen die ersten fünf Jahrgänge maximal 2400 Franken pro Jahr erhalten, die zweiten fünf maximal 1800 Franken und die letzten fünf noch 1200 Franken.

Im Sozialpartner-Kompromiss hatten die Arbeitgeber und Arbeitnehmer Zuschläge für alle Neurentneruinnen und Neurentner eingewilligt, um die nach der Reform tieferen Renten auszugleichen. Auch der Bundesrat stellte sich hinter den Kompromiss. In der Gesamtabstimmung hat der Nationalrat als Erstrat die BVG-Reform mit 126 zu 66 Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen. Das Geschäft geht jetzt in den Ständerat.

Zuckergehalt in Lebensmitteln wird nicht begrenzt: Der Ständerat ist dagegen, die Menge des zugesetzten Zuckers in industriell hergestellten Süssgetränken und verarbeiteten Lebensmitteln zu begrenzen oder den Zuckergehalt von Lebensmitteln klarer anzugeben. Er hat zwei entsprechende Standesinitiativen aus den Kantonen Genf und Freiburg abgelehnt. Nun behandelt der Nationalrat die Standesinitiativen.

Keine Ausschaffungen per Strafbefehl: Staatsanwaltschaften sollen Kriminelle nach dem Willen des Ständerats auch künftig nicht direkt mittels eines Strafbefehls des Landes verweisen können. Die kleine Kammer hat eine Motion der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats in diesem Punkt abgelehnt.

Der Bundesrat muss aber den Katalog der Straftaten anpassen, die automatisch einen Landesverweis nach sich ziehen. Damit sollen geringfügige Verstösse wie Diebstahl von der obligatorischen Landesverweisung ausgenommen werden, insbesondere wenn sie von jungen Ausländern begangen wurden, die in der Schweiz aufgewachsen sind.

Grünes Licht für Phänotypisierung: Bei einem Kriminalfall dürfen Ermittlungsbehörden künftig mehr Informationen aus DNA-Spuren eines mutmasslichen Täters herauslesen. Die sogenannte Phänotypisierungsmethode wird aber nur bei bestimmten Delikten zur Anwendung kommen. Das hat das Parlament entschieden. Der Ständerat bereinigte die letzte Differenz im DNA-Profil-Gesetz. Die Vorlage ist damit bereit für die Schlussabstimmung.

So gehen andere Länder bei der DNA-Auswertung vor Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone Als erstes Land schufen die Niederlande im Jahr 2003 eine ausdrückliche rechtliche Regelung dafür in ihrer Strafprozessordnung. Diese sieht vor, dass das Geschlecht und die biogeografische Herkunft ausgewertet werden dürfen. Auch Augen- und Haarfarbe dürfen gemäss Ministererlass für Ermittlungen hinzugezogen werden. Weitere äusserlich wahrnehmbare Merkmale müssen ein spezielles Genehmigungsverfahren durchlaufen. Seit Mai 2018 ist in der Slowakei eine Regelung der Phänotypisierung in Kraft. Sie sieht vor, dass zur Aufklärung besonders schwerer Delikte gegen Leib und Leben, die Freiheit und die menschliche Würde sowie zur Identifizierung einer Leiche oder abgetrennter Körperteile mittels DNA-Analyse äusserlich sichtbare persönliche Merkmale ausgewertet werden dürfen. Das Gesetz listet die einzelnen Merkmale, die ausgewertet werden dürfen, nicht auf. Zuletzt hat Deutschland die Phänotypisierung in seine Strafprozessordnung aufgenommen: Ende 2019 verabschiedete der Bundestag diese Ergänzung zur Regelung zur Erstellung eines DNA-Spurenprofils: «Ist unbekannt, von welcher Person das Spurenmaterial stammt, dürfen zusätzlich Feststellungen über die Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie das Alter der Person getroffen werden.» In den Erläuterungen zur Vorlage steht, dass es sich dabei um einen verhältnismässigen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht handle. Es werde mit der Phänotypisierung nicht in den absolut geschützten Kernbereich der Persönlichkeit eingegriffen. Die Bestimmung äusserer Merkmale habe «die Eingriffstiefe der Verwertung eines Fotos oder Videos, das zur Aufklärung von Straftaten ebenfalls herangezogen werden darf». In Frankreich, Grossbritannien und den USA wird die Phänotypisierung in der Ermittlungspraxis zwar verwendet, explizite gesetzliche Regelungen gibt es aber nicht. In Grossbritannien steht in den gesetzlichen Regelungen zur forensischen DNA-Analyse kein ausdrückliches Verbot der Phänotypisierung. (Quelle: fedpol)

Gratistests für Zertifikate: Wer sich für ein Covid-Zertifikat testen lassen will, soll dies wieder gratis tun können, findet der Nationalrat. Er hat sich mit dem Ständerat auf die dafür nötigen Regeln geeinigt. Es gibt allerdings Ausnahmen: Nicht übernommen werden müssen die Kosten für Selbsttests. Auch PCR-Tests, etwa für Auslandreisen, müssen vom Bund nicht bezahlt werden. Bei den restlichen Änderungen am Covid-Gesetz bestehen noch Differenzen. Es geht deshalb zurück an den Ständerat.

Mehr Geld für Sportanlagen: Knapp 80 Millionen Franken spricht das Parlament in den nächsten sechs Jahren für den Bau von Sportanlagen. Das sind rund 13 Millionen Franken mehr, als vom Bundesrat beantragt worden sind. Im Nationalrat herrschte Einigkeit darüber, wie wichtig Sport für die Bevölkerung ist – gerade in Zeiten einer Pandemie – und dass der Bau von Sportanlagen entsprechend unterstützt werden soll.

Keine weiteren Menschenrechtsmassnahmen: Der Bundesrat muss die Ziele und Massnahmen seiner China-Strategie bezüglich Menschenrechten nicht anpassen. Der Ständerat hat einen Vorstoss aus dem Nationalrat abgelehnt, der den bilateralen Menschenrechtsdialog erweitern wollte. Konkret forderte die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats, dass die Schweiz «bei sämtlichen bilateralen und multilateralen Treffen und Gesprächen mit China auf allen Hierarchieebenen» die Menschenrechtsanliegen thematisieren soll.

Die Entscheide vom Dienstag, 7. Dezember

BVG-Reform-Debatte gestartet: Der Nationalrat ist auf die Reform der obligatorischen beruflichen Vorsorge (BVG) eingetreten. Der im Sommer 2019 von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gefundene Kompromiss dürfte dabei einen schweren Stand haben. Kernstücke der Vorlage sind die Senkung des Umwandlungssatzes von 6.8 auf 6 Prozent sowie die Anpassung der Bestimmungen an die Arbeitsformen der Gegenwart.

In der Detailberatung folgte der Rat bisher stets der Mehrheit der vorberatenden Kommission, die das Kompromiss-Modell der Sozialpartner als Leistungsausbau missbilligt. Die Eintrittsschwelle bei den Löhnen etwa hat der Nationalrat demnach von heute 25'510 auf 12'548 Franken gesenkt. Die Beratung geht am Mittwoch im Nationalrat weiter. Danach ist dann der Ständerat an der Reihe.

Lesen Sie hier die Debatte – und hier die Analyse von Bundeshausredaktor Andy Müller.

01:45 Video Alain Berset: «Wir haben viel Erfahrung, wie man Reformen verliert» Aus News-Clip vom 07.12.2021. abspielen

Finanzielle Kompensation für AHV-Rentnerinnen: Das Parlament will neun Jahrgänge von Frauen, die von der Erhöhung des Rentenalters von 64 auf 65 Jahre betroffen sind, mit Rentenzuschlägen entschädigen. Der Nationalrat wollte zunächst nur sechs Jahrgänge berücksichtigen, ist nun aber auf die Linie von Bundes- und Ständerat eingeschwenkt. Mehr dazu lesen Sie hier.

01:59 Video Entschädigung für neun Übergangsjahrgänge Aus Tagesschau vom 07.12.2021. abspielen

Ständerat genehmigt Kredit für Bundesbauten: Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat 364.3 Millionen Franken für Bauvorhaben des Bundes einstimmig gutgeheissen. Das grösste Einzelvorhaben ist der Ersatzneubau des Schwimmzentrums in Tenero (TI) mit 91.8 Millionen Franken. Weitere 27 Millionen Franken sieht der Bundesrat für einen Neubau im Sportzentrum Magglingen (BE) vor, 48.4 Millionen Franken für die letzte Bauetappe des Verwaltungszentrums in Zollikofen (BE).

Reform der Verrechnungssteuer steht: Das Bundesparlament hat die Reform der Verrechnungssteuer unter Dach gebracht. Der Ständerat beseitigte eine letzte formale Differenz zum Nationalrat. Das Gesetz ist damit bereit für die Schlussabstimmung. Es soll ab 2023 gelten und sieht vor, die Verrechnungssteuer auf inländischen Zinserträgen und die Umsatzabgabe auf Schweizer Obligationen weitgehend aufzuheben.

Höherer ÖV-Anteil gefordert: Nach dem Willen des Parlaments sollen mehr Menschen in der Schweiz vom Auto auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. So verlangen beide Kammern vom Bundesrat einen Massnahmenplan für einen höheren ÖV-Anteil. Das soll auch dem Kampf gegen die Klimaerwärmung zugute kommen. Als Zweitrat stimmte der Ständerat vier Motionen mit entsprechender Forderung aus dem Nationalrat zu.

UKW soll nicht «voreilig» abgestellt werden: Die Verbreitung von Radioprogrammen über UKW soll erst dann abgeschaltet werden, wenn die moderneren Alternativen einen Marktanteil von rund 90 Prozent haben. Diesen Schwellenwert will der Ständerat festlegen. Die kleine Kammer hat eine entsprechende Motion von Ruedi Noser (FDP/ZH) oppositionslos angenommen. Der Vorstoss, mit dem auch der Bundesrat einverstanden ist, geht nun an den Nationalrat.

Gemäss den letzten verfügbaren Zahlen des Forschungsinstituts GFK hören noch 12 Prozent des Publikums ihre Radioprogramme ausschliesslich über UKW. 88 Prozent nutzen digitalen Radioempfang, also via DAB+, Radio via TV-Netze und/oder Internet. Der geforderte Schwellenwert ist damit bereits fast erreicht.

SVP gegen «besondere Lage»: Die SVP-Fraktion im Nationalrat hat den Bundesrat mittels einer Motion dazu zwingen wollen, die ausgerufene «besondere Lage» nach Epidemiengesetz wieder aufzuheben. Gesundheitsminister Alain Berset gab zu bedenken, dass man sich wegen der Corona-Pandemie nach wie vor in einer kritischen Situation befinde.

01:14 Video Alfred Heer (SVP/ZH): «Lage in Intensivstationen immer tragisch» Aus News-Clip vom 07.12.2021. abspielen

Das Vorhaben scheiterte denn auch, wie die Sendung «Rendez-vous» berichtet: 128 Volksvertreterinnen und -vertreter in der grossen Kammer lehnten die Motion ab, 42 – also nicht alle der 53 SVP-Mitglieder – sagten Ja, sechs enthielten sich. Am Donnerstag berät der Ständerat eine gleichlautende Motion von SVP-Parteipräsident Marco Chiesa.

Die Entscheide vom Montag, 6. Dezember

Parlament schreibt Markenschutz gross: National- und Ständerat wollen die Marke «Schweiz» besser schützen. Sie verlangen vom Bundesrat, zu diesem Zweck auf höchster Ebene bei der Regierung Chinas vorstellig zu werden. Als Zweitrat hat der Nationalrat mit 126 zu 51 Stimmen ohne Enthaltungen einer entsprechenden Motion der Aussenpolitischen Kommission des Ständerates zugestimmt.

Rätinnen und Räte werden «geboostert»: Alle National- und Ständeräte können sich für eine Auffrischungsimpfung anmelden. Das teilte Thomas Hefti (FDP/GL), Präsident der kleinen Kammer, mit. Die Impfungen fänden dann am Donnerstag nächster Woche statt.

Abfuhr an Referendum für völkerrechtliche Verträge: In der Bundesverfassung wird nicht explizit geregelt, über welche Staatsverträge zwingend abgestimmt werden soll. Der Nationalrat hat einer Vorlage, die dies ändern wollte, nun aber zum zweiten Mal eine Absage erteilt. Der Entscheid fiel mit 114 zu 69 Stimmen bei vier Enthaltungen. Der Nationalrat folgte damit dem Antrag der Mehrheit seiner vorberatenden Kommission. Im Mai hatte er die Verfassungsänderung in der Schussabstimmung verworfen – was einem Entscheid für Nichteintreten gleichkam. Nun ist die Vorlage vom Tisch.

01:00 Video Nationalrat schickt Vorlage bachab Aus News-Clip vom 06.12.2021. abspielen

Der Nationalrat stellte sich damit gegen den Ständerat. Dieser hatte in der Herbstsession entschieden, dass völkerrechtliche Verträge dann dem Stimmvolk und den Ständen zur Abstimmung unterbreitet werden sollen, wenn die Verträge «Bestimmungen von Verfassungsrang enthalten oder deren Umsetzung eine Änderung der Bundesverfassung erfordert».

Einschränkung bei Flugreisen von Parlamentariern: Mitglieder von National- und Ständerat erhalten Kosten für dienstliche Reisen per Flugzeug künftig nicht mehr in jedem Fall zurückerstattet, sodern nur noch, wenn die Zugreise länger als sechs Stunden dauern würde oder beim Verzicht aufs Fliegen eine zusätzliche Übernachtung notwendig wäre. Als Zweitrat hat der Ständerat einer entsprechenden Vorlage zugestimmt. Der Entscheid fiel mit 29 Ja- zu 9 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Das Geschäft ist bereit für die Schlussabstimmung.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mehr Zugfahrten statt Flüge Parlament will sich beim Reisen nicht gross einschränken 21.09.2021 Mit Video

Auch Ständerat will Gratistests: Nach dem Nationalrat will auch der Ständerat, dass der Bund die Kosten für die Coronatests wieder übernimmt, zumindest teilweise. Damit werden Schnelltests zum Erlangen eines Zertifikats wieder gratis. Seit einigen Wochen müssen diese selber bezahlt werden. Der Ständerat will aber im Gegensatz zum Nationalrat, dass der Bundesrat nicht die Kosten aller Tests übernimmt, sondern Ausnahmen definieren kann – also etwa PCR-Tests für Reisen oder Antikörpertests auschliessen kann. Damit will er die Kosten reduzieren. Auch in anderen Punkten des Covid-19-Gesetzes bestehen noch Differenzen. Das Gesetz geht deshalb zurück in den Nationalrat.

Lesen Sie hier, wie de Debatte im Detail verlaufen ist.

00:38 Video Paul Rechsteiner (SP/SG): «Kosten der Gratistests könnten um die Hälfte reduziert werden» Aus News-Clip vom 06.12.2021. abspielen

Psychotherapie über Krankenkasse: Der Bundesrat soll die Instrumente der Kantone zur Zulassungssteuerung für Ärztinnen und Ärzte auf psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten erweitern. Das will nach dem Nationalrat auch der Ständerat. So sollen Anbieter solcher Therapien ihre Leistung auf ärztliche Anordnung zulasten der Krankenkassen ausführen können. Die Änderung wird auf den 1. Juli 2022 in Kraft gesetzt. Die Reaktionen auf den Entscheid lesen Sie hier.

CO2-Reduktionsziele bis 2024 verlängert: Die aktuellen CO2-Reduktionsziele in der Schweiz gelten bis 2024 statt wie ursprünglich vorgesehen nur bis Ende des laufenden Jahres. Der Nationalrat hat die letzten Differenzen zum Ständerat ausgeräumt. Im Grundsatz waren sich National- und Ständerat schon vor der heutigen Debatte einig über die Verlängerung der Reduktionsziele. Hintergrund ist das Nein des Stimmvolks zum neuen CO2-Gesetz im Juni. Zwar gilt nun das CO2-Gesetz von 2011 weiter, einige Massnahmen darin sind aber befristet. Ohne neuen Parlamentsbeschluss wären sie Ende 2021 ausgelaufen.

Politiker sollen Staatsangehörigkeiten offenlegen: Doppelbürger und -bürgerinnen im National- und Ständerat sowie im Bundesrat müssen ihre Staatsangehörigkeiten künftig offenlegen, aber nicht mehr zwingend ihre Postadresse. Der Nationalrat hat damit eine letzte kleine Differenz in der entsprechenden Vorlage offengelassen. Der Ständerat möchte nämlich die dienstliche Postadresse in den öffentlichen Kurzbiografien der Magistratinnen und Magistraten belassen. Der Nationalrat entschied sich jedoch für die Formulierung «dienstliche Postadresse oder E-Mail-Adresse». Die Vorlage geht damit noch einmal in den Ständerat.

Impfpflicht in der Armee: Ende November wurde bekannt, dass fünf Mitglieder des Kommandos Spezialkräfte der Schweizer Armee (KSK) die Kündigung erhielten, nachdem sie sich geweigert hatten, sich gegen Covid-19 zu impfen. Nationalrat Jean-Luc Addor (SVP/VS), der zwei der Entlassenen vertritt, wollte von VBS-Vorsteherin Viola Amherd wissen, ob die Impfpflicht auf weitere Armeeangehörige, etwa Piloten, ausgeweitet werde.

01:10 Video Amherd: «Covid-Impfung gehört für Spezialkräfte der KSK dazu» Aus News-Clip vom 06.12.2021. abspielen

Amherd erklärte, KSK-Mitglieder müssten, anders als Pilotinnen und Piloten, jederzeit für einen Einsatz ins Ausland reisen können. Sie hätten deshalb in ihrem Arbeitsvertrag der Einhaltung der reisemedizinischen Vorschriften zugestimmt. Wer sich nun doch nicht impfen lassen wolle, verstosse gegen diesen Vertrag.

Die wichtigsten Entscheide der ersten Sessionswoche Box aufklappen Box zuklappen Beide Kammern sind grundsätzlich für eine Verlängerung des Covid-19-Gesetzes . Der Nationalrat will, dass Coronatests wieder gratis für alle sind. Jetzt ist der Ständerat wieder am Zug.

. Der Nationalrat will, dass wieder für alle sind. Jetzt ist der Ständerat wieder am Zug. Das Bundesbudget 2020 wurde von beiden Kammern beraten und mehrheitlich gutgeheissen. Die Räte fügten in verschiedenen Bereichen noch Ausgaben dazu. Es verbleiben noch fünf Differenzen zu bereinigen.

wurde von beiden Kammern beraten und mehrheitlich gutgeheissen. Die Räte fügten in verschiedenen Bereichen noch Ausgaben dazu. Es verbleiben noch fünf zu bereinigen. Das Parlament unterstützt den öffentlichen regionalen Personenverkehr (RPV) bis Ende 2025 mit knapp 4.4 Milliarden Franken . Das Geld ist unter anderem für Rollmaterial und den Ausbau des Angebots vorgesehen.

(RPV) bis Ende 2025 mit knapp . Das Geld ist unter anderem für Rollmaterial und den Ausbau des Angebots vorgesehen. Als neuer Ständeratspräsident wurde der Glarner FDP-Mann Thomas Hefti gewählt. Den Nationalrat präsidiert die Grüne Aargauerin Irène Kälin.

Die Entscheide vom Donnerstag, 2. Dezember

Verrrechnungsteuerrefom kommt voran: Das Parlament will die Verrechnungssteuer auf inländischen Zinserträgen weitgehend abschaffen. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat die Reform der entsprechenden Gesetzgebung gutgeheissen. Weil bei den Details verschiedene Differenzen offenbleiben, geht das Geschäft wieder an den Nationalrat.

Nationalrat will Gratistests – Covid-19-Gesetz verlängert: Der Nationalrat stimmte heute im Rahmen der Reform des Covid-19-Gesetzes für die Wiedereinführung von Gratis-Coronatests für alle. Der Bund soll damit die Kosten aller Coronatests wieder übernehmen, also auch wenn sich Ungeimpfte für ein Zertifikat auf das Virus testen lassen wollen.

Der Rat hat sich auch für die Verlängerung vieler Bestimmungen des Covid-19-Gesetzes ausgesprochen. Viele der Bestimmungen würden Ende dieses Jahres auslaufen. Er stimmte dabei etwa für die Verlängerung der Coronahilfen, des Schutzschirms für überregionale Veranstaltungen und der Kurzarbeitsentschädigungen. Die SVP, die zunächst grundsätzlich gegen die Verlängerungen war, hatte den Antrag auf Nichteintreten kurzfristig zurückgezogen.

Das Geschäft geht jetzt wegen Differenzen zurück an den Ständerat. Er wird am Montag 6. Dezember unter anderem über die von Nationlarat eingefügten Gratistests beraten.

«Covid-19-Gesetz» – Darum geht es dieses Mal Box aufklappen Box zuklappen Darum geht es: Einzelne Bestimmungen im Covid-19-Gesetz sollen verlängert werden. Die meisten Bestimmungen sind bis Ende Jahr befristet. Der Bundesrat möchte sicherstellen, dass er im Fall einer anhaltenden Krise auch nächstes Jahr über die nötigen Instrumente verfügt, um die Pandemie-Folgen zu bekämpfen. Die Verlängerungen betreffen die Bereiche Gesundheit, Arbeitnehmerschutz, Sport und Kultur. Das ist umstritten: Nicht einig sind sich die Politikerinnen und Politiker, wie lange die Instrumente vom Bundesrat eingesetzt werden können sollen. Einige Räte wollen lediglich bis zum 30. Juni 2022 verlängern. Ferner möchten einige Ratsmitglieder mehr Wirtschaftshilfen als der Bundesrat. Sie möchten etwa zusätzlich die Schausteller unterstützen. Zudem möchten einige Politiker, dass der Bund die Kosten der Coronatests wieder komplett übernimmt. Das ist der Stand: Zuerst war die Reform im Ständerat traktandiert, jetzt berät der Nationalrat die Verlängerungen. Der Ständerat unterstützte die Vorschläge des Bundesrates weitgehend und verlängerte noch weitere Bestimmungen. Vor allem der Nationalrat hat zusätzliche Vorschläge wie die Wiedereinführung von Gratistests fürs Gesetz.

00:48 Video Jörg Mäder (GLP/ZH): «Das Covid-Gesetz ist ein Werkzeugkasten für den Bundesrat.» Aus News-Clip vom 02.12.2021. abspielen

Plexiglaswände kommen in den Nationalratssaal zurück Box aufklappen Box zuklappen Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne/AG) hat am Ende der heutigen Sitzung bekannt gegeben, dass die Plexiglaswände im Nationalratssaal wieder montiert werden. Dies sei mehrfach so gewünscht worden. Die Schutzwände zwischen den Sitzen der Nationalrätinnen und Nationalräte waren nach der Herbstsession demontiert worden. Dafür gilt eine Zertifikats- und Maskenpflicht.

Parlament will mehr internationale Bahnverbindungen: Nach dem Nationalrat pocht auch der Ständerat auf den Ausbau der internationalen Bahnverbindungen. Die Zustimmung zu einer Motion von Aline Trede (Grüne/BE) erfolgte am Donnerstag stillschweigend. Der Bundesrat muss nun darlegen, wie das Zugangebot längerfristig gesteigert werden kann. Dabei soll es nicht nur um Tages- und Nachtzüge in grosse europäische Städte, sondern auch um die bessere Anbindung grenznaher Agglomerationen gehen.

Ständerat nimmt Genom-Editierung von Gentech-Moratorium aus: Gentechnisch veränderte Organismen, denen kein transgenes Erbmaterial eingefügt wurde, sollen von der Verlängerung des Gentech-Moratoriums bis Ende 2025 ausgenommen werden. Der Ständerat hat am Donnerstag diese Ausnahme mit Stichentscheid des Präsidenten mit 22:21 Stimmen beschlossen. Der Nationalrat hatte sich im Herbst gegen eine solche Aufweichung ausgesprochen. Das Geschäft geht wieder an den Nationalrat.

Umweltministerin Simonetta Sommaruga stellte fest, dass das Volk eine entsprechende Aufweichung des Moratoriums bereits einmal abgelehnt hat: Die rasche Weiterentwicklung von gentechnischen Verfahren mit einer gezielten Veränderung des Erbguts spreche für die volle Weiterführung des Moratoriums und gegen das willkürliche Herausgreifen einzelner Methoden.

CO2-Reduktionsziele bis 2024 verlängert: Nach dem Nein des Volks zum neuen CO2-Gesetz im Juni hat sich am Donnerstag auch der Ständerat für die Verlängerung der aktuellen CO2-Reduktionsziele bis 2024 ausgesprochen. Die kleine Kammer folgte dem Nationalrat mit 45:0 Stimmen. Ohne neuen Parlamentsbeschluss wären einige Massnahmen Ende 2021 ausgelaufen.

So wären bereits ab nächstem Jahr keine Verminderungsverpflichtungen mehr möglich gewesen. Mit der gefassten Übergangsregelung können Unternehmen bestimmter Branchen die CO2-Abgabe nun weiterhin zurückerstattet erhalten, wenn sie sich verpflichten, ihre Emissionen zu reduzieren. Gleiches gilt für die Kompensationspflicht für Importeure von Benzin und Diesel. Die Treibstoffimporteure sollen nun als Kompensation weiterhin in Klimaschutzprojekte investieren.

Die Vorlage geht zur Differenzbereinigung zurück an den Nationalrat.

Die Entscheide vom Mittwoch, 1. Dezember

Budgetentscheide nach Marathondebatte im Nationalrat: Nach über achtstündiger Debatte hat der Nationalrat am Mittwoch dem Bundesbudget fürs nächste Jahr zugestimmt. Überraschungen blieben aus: Die grosse Kammer folgte durchs Band den Mehrheitsanträgen ihrer Finanzkommission. Durch die Beschlüsse steigen die veranschlagten Ausgaben gegenüber dem Entwurf des Bundesrats unter dem Strich um rund 273 Millionen Franken. Im Vergleich zum Ständerat sind es zusätzliche 38 Millionen Franken. Mit den fünf verbliebenen Differenzen beschäftigt sich nächste Woche wieder der Ständerat.

Desweiteren hat der Nationalrat nach dem Ständerat nun auch weitere Nachtragskredite zum Budget 2021 im Umfang von rund 175 Millionen Franken bewilligt. Dabei geht es unter anderem um Gelder für die Impfoffensive oder humanitäre Aktionen in Afghanistan. Weitere Posten betreffen die Abgeltung für coronabedingte Einnahmenausfälle im Güterverkehr, die Leistungen des Bundes an die Arbeitslosenversicherung und die Zulagen für die Milchwirtschaft. Mit dem Ja beider Kammern sind die Nachträge beschlossene Sache.

Keine beschleunigte Revision des Epidemiengesetzes: Der Ständerat hat im Gegensatz zum Nationalrat eine Motion abgelehnt, die eine rasche Revision des Epidemiengesetzes verlangt. Er tat dies allerdings nicht, weil er gegen den Inhalt des Vorstosses war. Dass die Erfahrungen der Corona-Pandemie ins Epidemiengesetz einfliessen sollen, war unbestritten. Das Nein erfolgte vielmehr, weil der Bundesrat das Gesetz ohnehin überarbeiten will und weil es Meinungsverschiedenheiten zur Frist gab, in welcher die Revision vorliegen soll. So schnell wie möglich, aber qualitativ möglichst gut, fasste Gesundheitsminister Berset den Fahrplan zusammen. Spätestens Ende 2023 soll es soweit sein.

Nationalrat gratuliert Ueli Maurer zum Geburtstag Box aufklappen Box zuklappen Bevor die Nationalräte über die Beratungen aus Block eins befunden haben, richtete Nationalratspräsidentin Irène Kälin das Wort an Bundesrat Ueli Maurer. Mit einem kräftigen Applaus gratulierte sie und der Rat dem Finanzminister zum Geburtstag. Maurer wird heute 71 Jahre alt.

00:37 Video Nationalratspräsidentin Irène Kälin gratuliert Bundesrat Ueli Maurer zum Geburtstag Aus News-Clip vom 01.12.2021. abspielen

Verlängerung des Covid-Gesetzes im Ständerat unbestritten: Der Ständerat hat der Verlängerung des Covid-Gesetzes zugestimmt. Zu reden gab die Frage, wie lange das Gesetz verlängert werden soll, denn die meisten Bestimmungen laufen Ende dieses Jahres aus.

In der Beratung beschloss der Ständerat etwa, den Schutzschirm für überregionale Events wie Festivals oder Messen zu verlängern. Verlängert werden soll auch die Bezahlung von Erwerbsersatz, wenn wegen Corona-Massnahmen die Arbeit nicht ausgeführt werden kann. Der Ständerat beschloss zudem entgegen des Wunsches des Bundesrats, dass auch die Massnahmen im Bereich der Arbeitslosenentschädigung und der Kurzarbeit verlängert werden. Nicht verlängert werden sollen etwa die Härtefallmassnahmen. Die Vorlage geht nun an den Nationalrat, er wird am Donnerstag darüber debattieren.

Lesen Sie hier, wie die Debatte verlaufen ist.

Audio Ständerat will Covid-Massnahmen verlängern 03:27 min, aus Rendez-vous vom 01.12.2021. abspielen. Laufzeit 03:27 Minuten.

Ständerat bremst beim papierlosen Parlament: Der Ständerat will keine zusätzlichen gesetzlichen Massnahmen, um die Digitalisierung des Betriebs des Bundesparlaments voranzutreiben. Er hat eine entsprechende parlamentarische Initiative aus dem Nationalrat abgelehnt, obwohl der Vorstoss nur den Nationalrat betrifft. Im Rat hiess es, neue Softwarelösungen zur Digitalisierung des Ratsbetriebs seien in Arbeit. Bevor diese zur Verfügung stünden, solle der Verzicht auf Papierunterlagen jetzt nicht vorgeschrieben werden. Damit ist der Vorstoss vom Tisch.

Keine Verdoppelung der Kohäsionsmilliarde: Der Nationalrat will den Schweizer Erweiterungsbeitrag an die EU nicht verdoppeln. Im Rahmen der Budgetdebatte lehnte die bürgerliche Mehrheit im Rat den entsprechenden Antrag der Aussenpolitischen Kommission (APK-N) ab. Damit ist das Anliegen vom Tisch. Der Entscheid fiel mit 93 zu 84 Stimmen bei 6 Enthaltungen. Weil die Idee am Dienstag im Ständerat kein Thema war, ist die Frage im Rahmen der Budgetdebatte erledigt.

Lesen Sie hier die besten Voten aus der Debatte. Und hier die Analyse von SRF-Journalist Oliver Washington.

01:33 Video Ueli Maurer: «Wenn Sie diesem Beitrag an die EU zustimmen, dann haben auch Sie keine Strategie» Aus News-Clip vom 01.12.2021. abspielen

Ständerat will doch kostenlose Einsicht in amtliche Dokumente: Amtliche Dokumente der Bundesverwaltung sollen grundsätzlich kostenlos eingesehen werden können. Anders als in der Praxis gelebt ist heute im Gesetz festgehalten, dass für die Einsicht in der Regel Kosten erhoben werden müssen. Das Parlament will das nun ändern, nach dem Nationalrat ist auch der Ständerat auf eine entsprechende parlamentarische Initiative eingetreten. Die Staatspolitische Kommission soll dafür jetzt eine entsprechende Vorlage ausarbeiten. Gesuche sollen künftig nur noch dann kostenpflichtig sein, wenn sie für die Bundesverwaltung einen besonders hohen Aufwand bedeuten.

Die Entscheide vom Dienstag, 30. November

Ständerat sagt im Grundsatz Ja zur Reform der Verrechnungssteuer: Wie der Nationalrat ist auch der Ständerat grundsätzlich dafür, bei der Verrechnungssteuer eine Reform durchzuführen. Er ist auf eine entsprechende Vorlage eingetreten; über die Details berät die kleine Kammer an einem anderen Tag.

Konkret schlägt der Bundesrat vor, die Verrechnungssteuer auf inländischen Zinserträgen weitgehend abzuschaffen und die Umsatzabgabe auf Schweizer Obligationen aufzuheben. Damit soll es attraktiver werden, inländische Obligationen über einen inländischen Effektenhändler zu erwerben. Bekämpft wurde die Vorlage von den Linken. Ausgerechnet diese «bewährte Steuer» weitgehend abzuschaffen, sei eine «finanzpolitische Dummheit», sagte Paul Rechsteiner (SP/SG). Der Rat sah dies jedoch anders und lehnte seinen Nichteintretensantrag ab.

Audio Ständerat diskutiert Verrechnungssteuer-Reform 03:41 min, aus Rendez-vous vom 30.11.2021. abspielen. Laufzeit 03:41 Minuten.

Nationalrat für Gewinnverbot im subventionierten Regionalverkehr: Der Nationalrat folgt bei gesetzlichen Massnahmen im Nachgang zu den Subventionsfällen bei Postauto und BLS im Wesentlichen den Vorschlägen des Bundesrats. Er hat am Dienstag einer entsprechenden Änderung des Personenbeförderungsgesetzes zugestimmt. Danach dürfen künftig im von Bund und Kantonen unterstützten Regionalverkehr «keine Gewinne mehr einkalkuliert werden».

Im Gesetz wird zugleich präzisiert, wie geplante Überschüsse verwendet werden müssen. So müssen wie bisher zwei Drittel davon der Spezialreserve zur Deckung künftiger Fehlbeträge zugewiesen werden. Überschüsse oberhalb gewisser Schwellenwerte dürfen nicht mehr frei verwendet werden.

00:17 Video Kurt Fluri: Kritische Prüfung des Rechts nach Subventionsfällen Aus News-Clip vom 30.11.2021. abspielen

Ständerat stimmt Budget zu: Der Ständerat hat dem Bundesbudget 2022 zugestimmt. Gegenüber dem Entwurf des Bundesrats beschloss er nur wenige Änderungen. Insgesamt war die Debatte ruhiger und kürzer als auch schon. Es gab nur wenig generelle Kritik an der Budgetierung der Regierung.

Die kleine Kammer stockte unter anderem die Einlagen in den Bahninfrastrukturfonds und die Ausgaben für die Landwirtschaft auf. Insgesamt steigen die veranschlagten Ausgaben unter dem Strich gegenüber dem Entwurf des Bundesrats so um rund 235 Millionen Franken. Am Mittwoch berät der Nationalrat über das Budget.

Lesen Sie hier, wie die Debatte im Ständerat verlief.

00:43 Video Ueli Maurer: «Wir haben keineswegs wieder Normalbetrieb» Aus News-Clip vom 30.11.2021. abspielen

Nationalrat für mehr Klimaschutz: Der Nationalrat setzt im Kampf gegen den Klimawandel auch auf die aktive Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre oder aus Abgasen. Er will dem Bundesrat den Auftrag erteilen, entsprechende Projekte zu fördern. Die grosse Kammer hat eine entsprechende Motion ihrer Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek-N) stillschweigend angenommen. Emissionsminderungen allein genügten nicht, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, hatte die Kommission ihren Vorstoss begründet. Mit der Motion beschäftigt sich als Nächstes der Ständerat.

Weiteres Unterstützungspaket für den ÖV: Die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz sollen erneut Unterstützung vom Bund erhalten – wegen der Ausfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Der Nationalrat hat dem Vorschlag des Bundesrats zugestimmt. Die finanziellen Hilfen gelten allerdings nur für das laufende Jahr. Eine Verlängerung bis Ende 2022 lehnte das Parlament ab.

Die ÖV-Unternehmen sollten zunächst ihre Reserven aufbrauchen, sagte auch Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga. Insgesamt sind weitere Hilfszahlungen von 240 Millionen Franken vorgesehen. Fast zwei Drittel davon gehen an den regionalen Personenverkehr.

Lesen Sie hier mehr zur ÖV-Debatte im Nationalrat.

00:36 Video Sommaruga: «Die Folgen der Pandemie wirken sich auch 2021 auf den ÖV aus» Aus News-Clip vom 30.11.2021. abspielen

Gesetzliche Grundlage für unterirdischen Güterverkehr steht: Das Parlament bereinigt das Gesetz, das für die Bewilligung des privatwirtschaftlich aufgegleisten Projekts «Cargo sous terrain» (CST) nötig ist. Der Nationalrat hat die letzte Differenz mit dem Ständerat bereinigt und verzichtet auf einen Sonderschutz für bundesnahe Betriebe bei Enteignungen. Das Geschäft ist damit bereit für die Schlussabstimmung.

«Cargo sous terrain» ist ein Projekt von Mobiliar, SBB, Post, Swisscom, Coop und Migros. Sie wollen einen unterirdischen dreispurigen Tunnel zwischen wichtigen Logistikzentren im Mittelland und in der Nordwestschweiz bauen. Der Vollausbau soll ein Netz von 500 Kilometern umfassen. Das Projekt kostet bis zu 35 Milliarden Franken und soll bis 2045 abgeschlossen sein.

Audio Cargo Sous Terrain – die Zukunft oder Grössenwahn? 11:05 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 16.07.2021. abspielen. Laufzeit 11:05 Minuten.

Kein Melderecht bei Zweifeln an Arbeitstauglichkeit in der Luftfahrt: Das zusätzliche Melderecht für Ärzte bei medizinischen Zweifeln an der Arbeitstauglichkeit von Flugpersonal bleibt umstritten. Der Nationalrat hat sich erneut knapp dagegen ausgesprochen.

Damit bleibt die Differenz zwischen den Kammern im Luftfahrtgesetz bestehen. Arztpersonen sollen bei medizinischen Zweifeln an der Arbeitstauglichkeit von Flugpersonal also nicht das Recht erhalten, eine Meldung ans Bundesamt für Zivilluftfahrt zu machen. Bundesrat und Ständerat möchten dieses Instrument einführen, um die Sicherheit der Passagiere zu erhöhen. Die knappe Mehrheit des Nationalrats hält diese Lösung indes weiterhin für unnötig. Das Geschäft geht damit erneut in den Ständerat.

Ständeratspräsident Hefti sagt Feier ab Box aufklappen Box zuklappen Der neue Ständeratspräsident Thomas Hefti (FDP/GL) gibt bei Sitzungsbeginn bekannt, dass seine für morgen Mittwoch geplante Feier in Glarus nach Rücksprache mit der Kantonsregierung wegen der aktuellen epidemiologischen Lage nicht stattfinden wird. Sie soll in der nächsten Sommersession nachgeholt werden.

Die Entscheide vom Montag, 29. November

4.4 Milliarden für Regionalverkehr: Das Parlament unterstützt den öffentlichen regionalen Personenverkehr (RPV) bis Ende 2025 mit knapp 4.4 Milliarden Franken. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat den entsprechenden Verpflichtungskredit mit 41 zu 0 Stimmen gutgeheissen. Die Gelder sollen unter anderem in Investitionen für das Rollmaterial und den Ausbau des Angebotes fliessen. Das Geschäft ist damit bereit für die Schlussabstimmung.

Nationalrat will neun Bundesräte: Die Landesregierung soll nach dem Willen des Nationalrats künftig neun statt sieben Mitglieder haben. Er hat sich für eine entsprechende Regierungsreform ausgesprochen. Die grosse Kammer fällte ihren Entscheid mit 102 zu 79 Stimmen bei 4 Enthaltungen.

Nun muss sich der Ständerat mit dem Vorstoss befassen. Dort dürfte es die Idee schwer haben. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats (SPK-S) sprach sich bei der Vorberatung mit 7 zu 3 Stimmen bei zwei Enthaltungen gegen eine Regierungsreform aus.

Parlament beschliesst Deliktskatalog für die Phänotypisierung von Straftätern: Bei einem Kriminalfall sollen Ermittler künftig mehr Informationen aus DNA-Spuren eines mutmasslichen Täters herauslesen dürfen. Nach dem Ständerat ist jetzt auch der Nationalrat der Meinung, dass es für den Anwendungsbereich dieser Methode (Phänotypisierung) einen klaren Deliktskatalog braucht. Er ist auf den Vorschlag des Ständerats eingegangen. So solle die Phänotypisierung unter anderem bei vorsätzlicher Tötung, schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung angewandt werden dürfen.

Das Geschäft geht jetzt aber nochmals an den Ständerat, da noch die Frage offen ist, wie mit den DNA-Profilen im Falle eines Freispruchs, einer Einstellung oder Nichtanhandnahme umgegangen werden soll.

05:14 Video Ermittler wollen Phänotypisierung nutzen Aus 10 vor 10 vom 26.11.2021. abspielen

Weiterhin Differenzen bei Strafen für Gewalt gegen Beamte: Die grosse Kammer hat sich über die Vorlage zur Harmonisierung der Strafrahmen beraten. Dabei kommt sie zu folgendem Schluss: Bei Angriffen auf Mitarbeitende von Polizei, Feuerwehr und Blaulicht-Organisationen sollen weiterhin in jedem Fall auch Geldstrafen möglich sein.

Mit 107 zu 78 Stimmen ohne Enthaltungen fällte der Nationalrat diesen Entscheid. Somit hält er weiterhin an der Differenz zum Ständerat fest. Dieser will seinerseits Geldstrafen nur noch bei Bagatelldelikten ermöglichen, nicht aber bei Angriffen auf Beamte.

Das Geschäft geh an den Ständerat zurück.

Thomas Hefti ist neuer Präsident des Ständerats: Der Glarner Ständerat Thomas Hefti (FDP) ist mit 44 von 45 gültigen Stimmen zum neuen Ständeratspräsidenten gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Alex Kuprecht (SVP/SZ) an. Lesen Sie hier ein Portrait von Thomas Hefti.

Vizepräsidentin des Ständerats ist neu Brigitte Häberli-Koller (Mitte/TG). Sie wurde mit 43 von 43 gültigen Stimmen ins Amt gewählt. Mit genau demselben Resultat wurde auch Elisabeth Baume-Schneider (SP/JU) zur zweiten Vizepräsidentin gewählt.

00:36 Video Resultatsverkündung: Der Glarner Thomas Hefti wird neuer Ständeratspräsident Aus News-Clip vom 29.11.2021. abspielen

Irène Kälin ist neue Nationalratspräsidentin: Die 34-jährige Irène Kälin (Grüne/AG) wurde mit 151 von 166 gültigen Stimmen als neue Nationalratspräsidentin und damit als höchste Schweizerin gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Andreas Aebi (SVP/BE) an und wird den Nationalrat für die nächsten vier Sessionen präsidieren. An die Seite von Kälin wurden Martin Candinas (Mitte/GR) als Vizepräsident und Eric Nussbaumer (SP/BL) als zweiter Vizepräsident gewählt.

Dank der Stärke der Grünen steht der Partei gemäss aktuellen Turnusvereinbarungen dieses Amt zum ersten Mal aus eigener Kraft zu, wie Kälin sagte. Als Ratspräsidentin leitet sie die Verhandlungen des Rats, legt im Rahmen der Sessionsplanung des Büros die Tagesordnung fest, leitet das Ratsbüro und vertritt den Rat nach aussen.

Lesen Sie das grosse Interview mit Irène Kälin unter diesem Link.

Audio Die neue Nationalratspräsidentin Irène Kälin 04:12 min, aus Rendez-vous vom 29.11.2021. abspielen. Laufzeit 04:12 Minuten.

Zwei neue Nationalrätinnen und eine Ständerätin vereidigt: Zum Auftakt der Wintersession sind in Bern zwei neue Nationalrätinnen vereidigt worden: Die Liberale Patricia von Falkenstein aus dem Kanton Basel-Stadt und die Waadtländer GLP-Politikerin Céline Weber Koppenburg sind neu Mitglieder der grossen Kammer. Von Falkenstein rückt für Christoph Eymann nach, der auf Ende der Herbstsession aus dem Nationalrat zurücktrat. Bei den Grünliberalen ersetzt Céline Weber Koppenburg die zurückgetretene Isabelle Chevalley.

Als neue Ständerätin wurde die Freiburgerin Isabelle Chassot (Mitte) vereidigt. Sie tritt die Nachfolge von Christian Levrat (SP) an.

Legende: Céline Weber Koppenburg (links) und Patricia von Falkenstein, kurz nach der Vereidigung als Nationalrätinnen. Keystone

Start der Wintersession: Um 14.30 Uhr startete der Nationalrat mit der Wintersession, um 16.15 Uhr nimmt dann auch der Ständerat die Beratungen auf. Auch die Wintersession dürfte wiederum im Zeichen von Corona stehen, stehen doch bereits wieder Änderungen am Covid-19-Gesetz zur Debatte.

Dabei geht es vor allem um die Verlängerung von finanziellen Unterstützungen, die Ende Jahr auslaufen würden. Im Nationalrat sind zudem Forderungen zur Wiedereinführung von Gratistests traktandiert. Weitere wichtige Themen der Wintersession sind der Voranschlag 2022 und die BVG-Reform. Hier finden Sie die wichtigsten Themen der Wintersession im Überblick.